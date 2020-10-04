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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı

Soruşturma kapsamında üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:56:28 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.

Evdeki yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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