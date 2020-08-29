GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkisi Orman Yangını Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopter, 16 araröz, 7 su tankeri, 2 dozer, 103 yangın söndürme işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine yönelik araştırma başlatıldı.