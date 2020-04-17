GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın
Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, atıkların toplandığı alanda saat 15.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.