  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

2020-04-17 22:47:12 -
GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, atıkların toplandığı alanda saat 15.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı