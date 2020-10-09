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Aktüel GÜNCELLEME - Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık yoğun bakıma alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık yoğun bakıma alındı

CHP ŞANLIURFA İL BAŞKANI CİDİR'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:31:51 -
GÜNCELLEME - Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık yoğun bakıma alındı

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mersin'de hastanede yoğun bakıma alındı.

Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir de hastaneyi ziyaret ederek, Aydınlık'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cidir, "Milletvekilimizin tedavisi yoğun bakımda, doktorların kontrolü altında sürüyor. Şuuru açık. Tıbben gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Cidir, herkesin Kovid-19 tedbirlerine uymaya devam etmesinin önemine işaret ederek, "Bu hastalık, gizli ve illet bir hastalık. İnsanları ne zaman yakalayacağı belli değil. Kamuoyunun hayır dualarını bekliyoruz. Dualar Kovid-19'a yakalanan tüm insanların üzerinde olsun." diye konuştu.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.


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