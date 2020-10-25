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Aktüel GÜNCELLEME - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58. yaşına hastanede girdi - Sosyal medyadan aralarında eski eşinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum yaptıkları paylaşımlarla Başkan Böcek'in doğum gününü kutlayarak sağlığına kavuşması temennisinde bulundu BAŞKAN BÖCEK'İN DOĞUM GÜNÜ VE KUTLAMA MESAJLARI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:16:59 -
GÜNCELLEME - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Başkan Böcek'in bugün 58 yaşına girdiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in doğum günü. Doğum gününü kutlar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." temennisinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mesajında ise "Çok yakında en güzel günleri onu çok özleyen ve çok seven Antalyalılarla yaşaması dileğiyle Başkanımız Muhittin Böcek'in doğum gününü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Böcek'in eski eşi Havva Minta da oğluyla babasının fotoğrafının bulunduğu paylaşımında, "Sen iyi bir savaşçısın hayata tutunmaktan hiç vazgeçmedin. Allah'ımın izniyle oğlumuz için bunu da başaracağına sonsuz inancım var. Doğum günün kutlu olsun." dileğinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kent sakini de yaptığı paylaşımlarla Başkan Böcek'in doğum gününü kutlayarak sağlığına kavuşmasını temenni etti.

- 49 gündür yoğun bakımda

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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