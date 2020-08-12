GÜNCELLEME - Korudağı'ndaki orman yangını söndürüldü
YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bahçeköy köyü yakınlarında Korudağları ormanlık alanından duman çıktığını gören vatandaşların durumu Keşan Orman İşletme Şefliğine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İtfaiye araçları, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale edilen yangın, söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.