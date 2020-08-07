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Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:48:54 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 41,48 gram sentetik kannabinoid, 13,80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, kokain, uyuşturucu hap ve Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bazı şüpheliler, adliyeye getirilişleri sırasında gazetecilere tepki göstererek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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