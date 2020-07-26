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Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü

YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:23:35 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta yürüyen bir grup ile 41 ADB 271 plakalı otomobilde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu İlkay Kalay (30) başından ve göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.


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