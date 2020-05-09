GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Mustafa Tankuş (24) kasığından ve elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı önce Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, ikişer adet tabanca mermisi ile ekmek bıçağı bulundu.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.