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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Midibüsün içindeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik yaşadığı görülüyor ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:52:16 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 41 J 0160 plakalı özel halk midibüsü ile Z.L'nin kullandığı 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç Orduevi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, yol kenarında devirdiği trafik ışığının üzerinde kaldı.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile midibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, midibüsün içindeki kameralarca kaydedildi. Kayıtlarda, yolcularını alarak duraktan ayrılan midibüsün, yaklaşık 250 metre ileride kavşakta fasılalı yanan sarı ışıkta geçtiği sırada hafif ticari araçla çarpışması ve midibüsteki yolcuların yaşadığı panik görülüyor.

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