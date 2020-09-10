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Aktüel GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:35:57 -
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve evinde 100'er liralık banknotlar halinde 16 bin 100 lira tutarında sahte para, iki ruhsatsız silah, av tüfeği, 50 mermi ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen Ö.Ş, işlemleri sonrası Vize Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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