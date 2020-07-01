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GÜNCELLEME - Kilis'te yakalanan INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın adliyeye sevk edildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:57:24 -
GÜNCELLEME - Kilis'te yakalanan INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın adliyeye sevk edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, adliyeye sevk edildi.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla INTERPOL işlemleri için sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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