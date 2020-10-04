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Aktüel GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı: 2 ölü

DİĞER YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:21:53 -
GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı: 2 ölü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarptığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Toykar'ın (20) kullandığı 37 BK 869 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Batuhan Karayel (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Hakan Toykar yaralandı.

Toykar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayel'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Toykar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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