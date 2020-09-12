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Aktüel GÜNCELLEME - Karabük'te orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Karabük'te orman yangını

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:28:16 -
GÜNCELLEME - Karabük'te orman yangını

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.

Müdahale edilen yangın, 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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