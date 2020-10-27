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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:40:03 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, PVC pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

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