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GÜNCELLEME - İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Babanın gölde kaybolan akrabasını arama çalışmaları sürdürülüyor BABANIN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-25 19:56:38 -
GÜNCELLEME - İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

BURSA (AA) - İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtarmak isterken kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi.

İkiz kardeşleri kurtarmak için onlara doğru yüzen babaları Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İznik Jandarma Bot Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarınca suda yapılan aramalarda, Mahmut Surani'nin cesedine ulaşıldı. Babanın cesedi ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Abdullah Surani'yi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.


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