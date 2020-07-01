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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:08:15 -
GÜNCELLEME - İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Yangın müdahalelerin sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muhtar Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Çalışmalara bölge insanlarının da katıldığını belirten Doğan, "Yangın söndürme uçağı çok etkili oldu. Rüzgara rağmen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ucuz atlattık diyebilirim." şeklinde konuştu.

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