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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:25:25 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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