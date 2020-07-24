GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozer ile müdahale etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin havadan helikopterle koordine ettiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.