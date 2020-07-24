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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:53:01 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozer ile müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin havadan helikopterle koordine ettiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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