GÜNCELLEME - İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan çocuğun cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Dip tarama cihazları ile Göksoy'un cesedi 35 metre derinlikte bulundu. Göksoy'un cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Cesedi teşhis eden Göksoy'un babası Erdal Göksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzüldüklerini söyleyecek bir şey olmadığını söyledi.

Sarp Göksoy'un yakınları sinir krizi geçirdi. Göksoy'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, tekne faciasında kaybolan ve ekipler tarafından aranan Göksoy'un naaşına ulaşıldığını belirtti.

Çetin, "Ekipler kaza gününden itibaren arama çalışmalarına aralıksız devam ediyordu. Göksoy'un cesedi olayın yaşandığı yerin yakın bir bölgesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların yaptıkları çalışmalar sonucunda bulundu. Su üzerine çıkarıldı ve kıyıya getirildi." dedi.

- Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.







