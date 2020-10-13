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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de sağanak etkili oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de sağanak etkili oldu

Alsancak semti ile tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı - Sağanak nedeniyle bir duvarın yıkılması sonucu bir lüks otomobil ile tırda hasar meydana geldi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:18:16 -
GÜNCELLEME - İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, yerini akşama doğru gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerdeki trafik akışında yoğunluk gözlendi.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçların sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini de su bastı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evlere su doldu.

- Lüks otomobil duvarın altında kaldı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise su birikintileri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Bayraklı ilçesinde de sağanak nedeniyle bir duvarın yıkılması sonucu bir lüks otomobil ile tırda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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