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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:32:54 -
GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ihbar üzerine plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Aracın bagajında mangal malzemeleri tespit eden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.



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