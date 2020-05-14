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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:20:31 -
GÜNCELLEME - İzmir'de maskeli soyguncu kuyumcudan altın çalarak kaçtı DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcudan silah zoruyla bir miktar altın çalan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Anafartalar Caddesindeki bir kuyumcu dükkanına giren zanlı, o sırada ürünleri kasadan çıkaran çalışanları yanındaki siyah poşetten çıkardığı silahla tehdit etti.

Soygun sırasında yüzünü siyah bez maske ve şapkayla kapatan şüpheli, yaklaşık 300 gram 14 ayar altın kolyeyi alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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