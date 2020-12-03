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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:35:48 -
GÜNCELLEME - İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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