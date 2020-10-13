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Aktüel GÜNCELLEME - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Zanlılar, adliyeye sevk edildi ZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:23:12 -
GÜNCELLEME - Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA (AA) - Isparta'da 23 yaşındaki bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Anadolu Mahallesi 131 Cadde'sindeki bir apartman dairesinde oturan Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan ekmek bıçağına el koydu, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan arkadaşları H.B, M.K, H.Y. ve İ.O.B'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan H.B'nin ilk ifadesinde, karşı dairede oturan arkadaşı Esgicioğlu'nun yanına gittiğinde, kendisine sarılarak nefes alamadığını söylediğini, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiğini ifade ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, incelenen güvenlik kamera kaydında, olay saatinde bir otomobilin apartmanın önüne geldiği görülüyor.

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