GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
3 hektar alanda zarara yol açan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAY EKLEDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Kösrelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, ambulans, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 3 iş makinesi gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, 3 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.
Aynı bölgede bir ayda üçüncü defa çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.