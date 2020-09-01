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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

3 hektar alanda zarara yol açan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAY EKLEDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:02:01 -
GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Kösrelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, ambulans, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 3 iş makinesi gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, 3 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.

Aynı bölgede bir ayda üçüncü defa çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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