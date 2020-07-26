  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Giresun'da kaybolmasının ardından yaylada bulunan kız çocuğu taburcu edildi

TABURCU BİLGİSİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:55:45 -
GÜNCELLEME - Giresun'da kaybolmasının ardından yaylada bulunan kız çocuğu taburcu edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolmasının ardından yaylada bulunan kız çocuğu hastaneden taburcu edildi.

Kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağında sabah saatlerinde jandarma tarafından bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen Akbayrak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korktuğu için boş bir eve sığınan Akbayrak'ın, arama yapan ekipleri görerek yanlarına gittiği belirtildi.

Olayın haber alınmasının ardından bölgeye AFAD, AKUT ve JÖH birliklerinin yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 28 saat çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, 96 personelin katıldığı arama çalışmalarında küçük kız çocuğunun bu sabah saatlerinde bulunduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, bu sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içinde sağlık durumu iyi şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir."

Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı