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GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı (GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ)

Yeniakit Publisher
2020-07-24 21:25:16 -
GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta, boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan birinin çiftin boşanmasına karşı çıktığı, diğerini ise çiftin ayrılmasını istediği öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar otomobillerinin camlarını kırdı. Kavga sırasında Yahya Ç. ve Ali P. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanenin acil servis bölümünde tedbir amaçlı polis zırhlı araçları ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Sebahattin Ç. ile yaşı küçük İ.A.'yı olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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