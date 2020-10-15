  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:21:32 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'teki sahte içki operasyonunda 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki satışı yapanlara yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 19 adres ile kırsaldaki bir bağ evine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 11 bin 200 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1516 litre etil alkol, 2 bin 956 şişe içki, 884 boş şişe, 260 litre etil alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 48 şişe kaçak içki, 22,5 litre dökme içki ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!
Gündem

Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan’da gündem Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni çalışmaları. Atina’da Oruç Reis’in Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağı tartışıl..
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay