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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan 3 gasp zanlısı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:15:36 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan 3 gasp zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gözaltına alınan 3 gasp şüphelisi tutuklandı.

Kentteki iki gasp olayını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İncelemeler sonucu çalıntı otomobille gasp olayına karışan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, İ.H.T, M.K. ve İ.A.Y'yi gözaltına aldı, aramalarda bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların, mağdurları takip etmeleri ve gasp olayının ardından kaçmaları yer alıyor.


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