  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:00:34 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir iş adamının otomobiline silahla ateş edildi.

Girişimci F.Ö. idaresindeki otomobile, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta, M.A. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırısı düzenlendi. Mermi isabet eden araçtaki F.Ö. saldırıyı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mermi isabet eden araçta incelemede bulundu.

Gaziantep Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, F.Ö'ye silahlı saldırıda bulunan kişinin akrabası olan M.A. olduğu belirtilerek, "Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş olup, olayın akabinde saldırıyı gerçekleştiren M.A. yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam etmektedir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı