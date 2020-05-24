GÜNCELLEME - Gaziantep'te 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmanın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü takip sonucu dün olayın yaşandığı mahallede yakalanan Cemal Ç'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.