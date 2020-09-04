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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:04:54 -
GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı
UŞAK - (AA) - Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. İki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 26 zanlıdan 5'i tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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