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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı

HAKLARINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN 15 KİŞİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:54:06 -
GÜNCELLEME - FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında aktif çalışan icra müdürü, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru, mübaşirlerin de bulunduğu FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli imamlarla irtibatları olduğu belirlenen 15 zanlıyı yakalamak için Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da operasyon başlattı.

Operasyonlarda yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

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