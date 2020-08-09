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GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü

Hasdal-Kemerburgaz yolundaki yaya üst geçidinin çökmesi nedeniyle yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatıldı - İstanbul Valiliği: - "Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir" İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:09:24 -
GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi çöktü.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Alibeyköy istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.

- İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Hasdal Kışlası önünde D-020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin henüz tespit edilemeyen nedenle çöktüğü anlatıldı.

Çöken yaya geçidinin çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak yolun Alibeyköy istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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