  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:05:01 -
GÜNCELLEME - Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Taylan Memiş'in (40) kullandığı 34 RP 807 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Gamze (28), Aral (5) ve Kamer Memiş (35) 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şeref Günay'ın kullandığı 34 CVS 111 plakalı kamyonet, Kemah-Refahiye kara yolu Mandıra mevkisinde yolun karşına geçmek isteyen Nazmi Tatar'a (62) çarptı.

Kazada yaralanan Tatar, ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tatar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?
Gündem

Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaşım büyük beğeni aldı.
Suriye'de neler oluyor? Beşşar Esed fenalaştı
Dünya

Suriye'de neler oluyor? Beşşar Esed fenalaştı

Suriye'yi arkasındaki Rusya ve İran ile birlikte yerle bir eden Beşşar Esed, Meclis konuşması yaptığı sırada fenalaştı.
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı