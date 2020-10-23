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Aktüel GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:29:54 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 8 gram toz esrar ile uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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