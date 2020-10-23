GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Aramalarda 8 gram toz esrar ile uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.