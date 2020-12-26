GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivrice merkezli 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunularak, "Şükür ki, ilimizde herhangi bir olumsuzluk olmamıştır." ifadelerine yer verildi.







