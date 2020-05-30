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Aktüel

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

AĞIR YARALANAN POLİS MEMURUNUN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:51:35 -
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.



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