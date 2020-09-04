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Aktüel GÜNCELLEME - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çorum Valiliği: - "Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır" - "Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi/araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:15:30 -
GÜNCELLEME - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına hava destekli müdahale ediliyor.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'taki Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, ekiplerin büyük bir gayret ile çalıştığını söyledi.

- "Yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır"

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise dün öğle saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünün Karatepe mevkisi ile Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yalmansaray köyü arasındaki sınır bölgesinde çıkan yangına anında müdahale edildiği bildirildi.

Yaklaşık 25-30 hektarlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca çalışmaların yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır. Genel olarak Çorum ili sorumluluk sahasında yangının başlaması ile beraber yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan yanmış, sorumluluk bölgemizde halihazırda yanan bir saha bulunmamakta ve soğutma çalışmalarına devam edilmekte olup, yangın Sinop ili sorumluluk bölgesinde devam etmektedir. Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi/araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."

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