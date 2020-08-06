  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

Bayramiç ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:53:15 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlere 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 53 personelle müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste beklenen oldu... Yasaklar geliyor!
Korona Virüs

Koronavirüste beklenen oldu... Yasaklar geliyor!

Koronavirüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığ..
Ankara'ya geliyorlar: Yunanistan'a tarih dersi verilecek!
Gündem

Ankara'ya geliyorlar: Yunanistan'a tarih dersi verilecek!

Doğu Akdeniz ve Ege'deki yaşanan gerilimin görüşülmesi için Yunanistan'dan Türkiye'ye askeri heyet geliyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmes..
Darbeci Hafter Sirte’nin doğusuna Rus hava savunma sistemleri konuşlandırdı
Dünya

Darbeci Hafter Sirte’nin doğusuna Rus hava savunma sistemleri konuşlandırdı

Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte ve Cufra'ya yönelik askeri sevkiyatları hız kazandı. Operasyon öncesi h..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı