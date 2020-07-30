GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı
Yangına 3 uçak ve 13 helikopterin yanı sıra karadan müdahale ediliyor DETAY EKLENDİ
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 13 helikopter, 44 arazöz, 18 ilk müdahale aracı ve dozer ile 210 söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.