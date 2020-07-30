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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

Yangına 3 uçak ve 13 helikopterin yanı sıra karadan müdahale ediliyor DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:39:28 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 13 helikopter, 44 arazöz, 18 ilk müdahale aracı ve dozer ile 210 söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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