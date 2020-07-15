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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

YANGININ KONTROL ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:01:29 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sazlıdere ve Adilhan köyü arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak ve söndürmek için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda personel çalışmalara katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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