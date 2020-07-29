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Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:23:58 -
GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.

Yangının yaklaşık 3 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın, alevlerin kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını ifade etti.


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