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GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavganın zanlısı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:26:35 -
GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavganın zanlısı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'taki bir evde, kızının beraber yaşadığı Savaş Güneş'i (26) silahla yaralayan ve babası Ecevit Güneş'i (45) öldürdükten sonra kaçan Murat K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Murat K. gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Savaş Güneş ile yaşayan kızı C.K'nin yanına giden baba Murat K, burada Savaş ve babası Ecevit Güneş ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'i yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ecevit Güneş, kurtarılamamıştı. Kaçan Murat K. gözaltına alınmıştı.


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