  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

YANGINDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:36:38 -
GÜNCELLEME - Bolu'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiyeleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tamamen yanan evde bir kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda ev sahibi 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetintaş'ın cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın esnasında evde bulunan Yusuf Çetintaş'ın eşi Şehriye (72) ve kızı Şehriye Çetintaş'ın (43) ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım
Spor

Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler
Spor

Trafik magandaları dehşet saçtı! Bir babayı katlettiler

Trafikte yol verme kavgasında 8 kişi, baba ve oğulun bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Çıkan kavgada Salim Tuğ (53) yaşamını yitird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay