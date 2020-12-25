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Aktüel GÜNCELLEME - Başkent merkezli sahte içki operasyonu: 30 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Başkent merkezli sahte içki operasyonu: 30 gözaltı

Sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:12:05 -
GÜNCELLEME - Başkent merkezli sahte içki operasyonu: 30 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 30 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı nedeniyle içki satışının artacağı ve buna bağlı olarak piyasaya sahte alkollü içki sürülme ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ekipler, karar doğrultusunda, şüphelilerden 30'unu Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri'deki 31 adrese düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Örgüt elebaşıları ile söz konusu malzemelerin temin ve dağıtımından sorumlu örgüt üyelerinin de gözaltına alındığı operasyonda, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6082 TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi, 32,5 litre sahte içki yapımında kullanılan yan ürün, damıtma aracı, 3 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

S.Ö. ve A.D. tarafından yönetilen suç örgütünün, Türkiye'ye kaçak yollardan soktuğu malzemelerle metil ve etil alkolle sahte içki üreterek sattıkları tespit edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan örgüt elebaşılarından A.D'nin, ikametine yapılan polis baskınından kaçmak için yatak odasındaki baza içerisine saklandığı ve üzerine de oğlunu yatırdığı belirtildi.

- Suçları "çete" kapsamında

Operasyonun örgütlü suçlar kapsamında olduğu ve Ankara'da ilk kez sahte içki üreten bir çetenin kimyagerinden dağıtım elemanına kadar tüm üyeleriyle deşifre edilerek çökertildiği öğrenildi.

Ayrıca suç örgütünün 6 aydır teknik ve fiziki olarak takip edildiği, sahte içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon tarihinin öne çekildiği kaydedildi.

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