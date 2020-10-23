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Aktüel GÜNCELLEME - Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:23:17 -
GÜNCELLEME - Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde plastik ham madde üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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