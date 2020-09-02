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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

Kontrol altına alınan yangında iki hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:54:30 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kınık Mahallesi yakınlarında, dere yatağı civarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 10 arazöz, su tankeri, dozer ve çok sayıda personelle müdahale etti.

Alevleri yaklaşık 4 saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

İki hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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