GÜNCELLEME - Aydın'da sazlık alanda otomobili bulunan kişinin cesedine ulaşıldı
CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan ve bugün otomobiline sazlık alanda ulaşılan kişinin cenazesi, arama sonucu aynı bölgede bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını incel3eyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.
Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) sulak alanda arama çalışması başlattı. Arslan'ın cenazesi otomobilin bulunduğu bölgenin yakınında dalgıçlarca bulundu.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.